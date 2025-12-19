Melito incidente nella notte sulla Circumvallazione | coinvolte tre auto e 4 bambini

Nella notte, Melito di Napoli è stata teatro di un grave incidente sulla Circumvallazione, coinvolgendo tre auto e coinvolgendo quattro bambini. La scena ha suscitato grande paura tra i residenti, con le autorità che sono intervenute prontamente sul luogo. Le condizioni delle persone coinvolte sono da chiarire, mentre le indagini mirano a ricostruire l’accaduto e garantire la sicurezza stradale.

© 2anews.it - Melito, incidente nella notte sulla Circumvallazione: coinvolte tre auto e 4 bambini Paura a Melito di Napoli per un violento incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli e otto persone, tra cui quattro minori. Sette feriti trasportati in ospedale, ma nessuno è in pericolo di vita. Momenti di grande apprensione nella tarda serata di ieri a Melito di Napoli, dove si è verificato un grave incidente stradale . 🔗 Leggi su 2anews.it Leggi anche: Melito, grave incidente sulla Circumvallazione: auto si ribalta, cinque feriti tra cui due bambini Leggi anche: Melito: incidente sulla Circumvallazione Esterna, otto feriti, coinvolti 4 bambini Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Incidente a Melito sulla circumvallazione esterna: si ribalta un'auto, feriti due bambini; MELITO, INCIDENTE SULLA CIRCUMVALLAZIONE: AUTO SI RIBALTA, FERITI DUE BIMBI; Auto travolte da un furgoncino lungo la Circumvallazione: tra i feriti anche due bambini; Incidente a catena tra 3 auto a Melito, una si ribalta: otto feriti in ospedale, ci sono anche quattro bambini. Paura nella notte a Melito: furgone travolge auto in sosta, otto feriti tra cui quattro bambini - È questo lo scenario che si è presentato ieri in tarda serata in via Circumvallazione Esterna, a Melito di Nap ... ilgiornalelocale.it

Melito, furgone contro auto in sosta: 8 feriti, tra cui quattro bambini - L’impatto è stato violento, improvviso, su uno dei tratti più trafficati dell’area a nord di Napoli. pupia.tv

Maxi incidente sulla Circumvallazione, un testimone: "Dalle auto gente insanguinata. I bimbi piangevano" - VIDEO - Nella tarda serata di ieri i carabinieri sono intervenuti in via Circumvallazione esterna a Melito per un incidente che ha coinvolto 3 auto e 8 persone. napolitoday.it

Melito, incidente stradale con feriti: ci sono anche 4 bambini - facebook.com facebook

