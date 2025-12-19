Medio Oriente colloqui e tensioni a Gaza Card Pizzaballa incontra i fedeli
Proseguono a Miami i colloqui dell’inviato speciale statunitense Steve Witkoff. Hamas chiede la fine delle violazioni israeliane. Intanto il cardinale Pierbattista Pizzaballa è a Gaza per incontrare i fedeli della parrocchia della Sacra Famiglia. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche: Medio Oriente, colloqui e tensioni a Gaza. Card. Pizzaballa incontra i fedeli
Leggi anche: Accordo in Medio Oriente, Pizzaballa: “Gli ostacoli saranno tanti, ma a Gaza la gente non fa che gioire”
SpaceX presto in borsa in una IPO che la potrebbe valutare 1.000 miliardi. La Cina fa incetta di miniere d'oro. Per Yardeni Research il Dollaro non è la valuta più carina, ma quella con meno difetti.
Washington e Gerusalemme ai ferri corti: il Medio Oriente riapre il fronte delle tensioni - Mentre si registrano delle fibrillazioni tra Usa e Israele, si intensifica parzialmente la sponda tra Netanyahu e Putin. panorama.it
Trump e la gestione delle crisi in Medio Oriente: strategie e impatti - Analizza le strategie e gli impatti delle sue decisioni sul contesto geopolitico attuale. notizie.it
Tensioni geopolitiche e greggio pesano su viaggi e turismo, giù Tui - Turismo e viaggi in difficoltà nelle Borse europee, mentre si aggravano le tensioni in Medio Oriente che hanno spinto al rialzo il prezzo del petrolio. ilsole24ore.com
Medio Oriente, colloqui e tensioni a Gaza. Card. Pizzaballa incontra i fedeli
MEDIO ORIENTE | Israele ferma gli aiuti per Gaza. Chiusi i valichi di Kerem Salem e Al Awja. La Mezzaluna Rossa egiziana: "La chiusura dei posti di frontiera impedisce la consegna di aiuti umanitari". #ANSA - facebook.com facebook
MEDIO ORIENTE | Israele ferma gli aiuti per Gaza. Chiusi i valichi di Kerem Salem e Al Awja. La Mezzaluna Rossa egiziana: "La chiusura dei posti di frontiera impedisce la consegna di aiuti umanitari". #ANSA x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.