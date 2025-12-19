Medico morto dopo la caduta di un albero in autostrada familiari e Codacons si costituiscono parti civili

Un tragico incidente sull'autostrada ha causato la morte di Francesco Maniaci, portando familiari e Codacons a costituirsi parti civili. Sette persone sono indagate per l’accaduto, e tra circa due mesi si deciderà se si procederà con un processo. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza e della responsabilità sulle strade italiane.

Si saprà tra un paio di mesi se i sette indagati per l'incidente costato la vita a Francesco Maniaci, morto due anni fa dopo la caduta di un albero in autostrada, andranno a processo. Ieri la nuova udienza al tribunale di Termini Imerese al termine della quale il giudice per l'udienza preliminare.

Il ginecologo Lorenzo Speciale non ce l'ha fatta, è morto dopo la caduta da un albero - Il professionista settantenne è spirato dopo il ricovero in terapia intensiva in seguito all'incidente del primo dicembre e nonostante due delicati interventi chirurgici ... lasicilia.it

L’incidente mentre potava l’ulivo e la tragedia: è morto il medico Lorenzo Speciale, una perdita per la comunità - Lorenzo Speciale, 70 anni, ginecologo molto conosciuto tra Partinico e Palermo, è morto questa notte dopo sette giorni di agonia nel reparto di Rianimazione del Trauma center di Villa Sofia dopo un ... msn.com

Accertamenti medico-legali chiariscono le cause del decesso del medico ascolano ed ex sindaco di Folignano, morto dopo una caduta durante una partita con amici - facebook.com facebook

