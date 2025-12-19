Medicina senza test | la ministra Bernini difende la riforma che raddoppia i posti e cancella la ghigliottina delle selezioni dopo 25 anni
La ministra Bernini difende la riforma della medicina, che raddoppia i posti e elimina la temuta “ghigliottina” delle selezioni dopo 25 anni. In audizione alla Camera, annuncia un nuovo modello di accesso ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, volto a garantire maggiore trasparenza e opportunità per gli aspiranti studenti.
La ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha riferito alla Camera sullo stato di avanzamento della nuova modalità di accesso ai corsi di laurea in Medicina, odontoiatria e veterinaria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
