Medicina il test finisce in tribunale | Elementi gravi si può invalidare

Il semestre filtro per l'accesso a Medicina, introdotto dal Ministero dell’Università, sta alimentando un acceso dibattito pubblico. Dopo le polemiche, la questione approda in tribunale, con accuse di elementi gravi che potrebbero portare all’invalidazione del test. La riforma, al centro di divisioni, si trova ora sotto scrutinio legale, sollevando interrogativi sul suo impatto e sulla sua validità.

Pisa, 19 dicembre 2025 – Il semestre filtro, la riforma per l’accesso alla facoltà di Medicina voluta dal Ministero dell’Università, continua a dividere l’opinione pubblica. Il nuovo meccanismo ha sostituito il tradizionale test di ingresso con un primo semestre (in realtà circa 3 mesi) aperto a tutti, al termine del quale l’accesso è subordinato al superamento di tre esami chiave: fisica, biologia e chimica. Milan 10122025 Semestre Filtro test ingresso questa mattina a Medicina foto Salmoirago La riforma ha trovato sostenitori autorevoli, come il virologo Roberto Burioni e il direttore dell’Unità di Malattie infettive dell’Aoup Marco Falcone, ma altrettanti detrattori: mondo politico, sindacati dei medici e soprattutto gli studenti direttamente coinvolti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

