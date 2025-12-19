Medicina gli studenti contro Bernini | La riforma è un disastro la ministra deve dimettersi

Gli studenti di medicina manifestano il loro dissenso contro la riforma di Bernini, definendola un disastro. Con fermezza, chiedono le dimissioni della ministra, criticando aspramente le scelte adottate e sottolineando l’insoddisfazione verso un provvedimento che, a loro avviso, compromette la qualità formativa e il futuro professionale. La loro voce si fa sentire forte e chiara, in un momento di grande tensione nel settore educativo.

"Da Bernini non ci aspettiamo più delle scuse, ma solo le dimissioni. Non c'è nulla di buono in questa riforma", dice a Fanpage.it Luca Falbo, studente di Medicina presso La Sapienza e membro del comitato Domani in Salute, con cui ha lanciato la petizione berninidimettiti.it, che attualmente conta oltre 90mila firme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

