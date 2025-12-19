Medicina gli studenti contro Bernini | La riforma è un disastro la ministra deve dimettersi

Gli studenti di medicina manifestano il loro dissenso contro la riforma di Bernini, definendola un disastro. Con fermezza, chiedono le dimissioni della ministra, criticando aspramente le scelte adottate e sottolineando l’insoddisfazione verso un provvedimento che, a loro avviso, compromette la qualità formativa e il futuro professionale. La loro voce si fa sentire forte e chiara, in un momento di grande tensione nel settore educativo.

"Da Bernini non ci aspettiamo più delle scuse, ma solo le dimissioni. Non c'è nulla di buono in questa riforma", dice a Fanpage.it Luca Falbo, studente di Medicina presso La Sapienza e membro del comitato Domani in Salute, con cui ha lanciato la petizione berninidimettiti.it, che attualmente conta oltre 90mila firme.

Bernini contestata a Atreju 2025: studenti di Medicina in protesta contro il semestre filtro. La ministra: “Siete dei poveri comunisti” - Bernini li liquida come “poveri comunisti”, scatenando reazioni a catena. mam-e.it

Semestre filtro di Medicina, la ministra Anna Maria Bernini: «Gli studenti non perderanno l'anno. Presto l'informativa sulla riforma» - Il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini nel corso del question time alla Camera dei Deputati si è espressa in modo rassicurante sul ... leggo.it

Gli studenti di Medicina stanno passando una specie di calvario con il semestre filtro che si sta rivelando un enorme pasticcio. Peccato che non ne parli quasi nessuno e che la Ministra interessata abbia bollato quegli studenti come “inutili” e “poveri comunisti”. - facebook.com facebook

Non si può dire a uno studente che è "inutile". I ragazzi, gli studenti, vanno ascoltati. Oggi abbiamo parlato con loro degli enormi disagi all'Università, del caos sui test di Medicina. Porteremo la loro voce e le loro istanze in Parlamento. x.com

