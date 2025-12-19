Medicina 4.0 riabilitazione post-ictus grazie a realtà virtuale e controllo mioelettrico

La Medicina 4.0 apre nuove strade nella riabilitazione post-ictus, grazie a innovativi sistemi che uniscono realtà virtuale e controllo mioelettrico. Un team di ricercatori della Fondazione Santa Lucia Irccs di Roma, in collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata, ha sviluppato una tecnologia all’avanguardia per migliorare il recupero motorio dell’arto superiore, offrendo speranze concrete a chi affronta le conseguenze di un ictus cerebrale.

Realtà virtuale e controllo mioelettrico per la riabilitazione dell’ictus cerebrale. Un team di ricercatori della Fondazione Santa Lucia Irccs di Roma, in collaborazione con l’ università di Roma Tor Vergata, ha sviluppato e testato un nuovo sistema tecnologico che combina controllo mioelettrico e realtà virtuale per favorire il recupero motorio dell’arto superiore in persone colpite da ictus cerebrale. La strumentazione – per ora utilizzata in un contesto di ricerca, ma che ha portato a buoni risultati pubblicati sulla rivista ‘Frontiers in Bioengineering and Biotechnology’ – introduce un algoritmo di controllo assistivo e adattivo progettato per favorire il riapprendimento di schemi muscolari funzionali attraverso un’interazione attiva e personalizzata del paziente con un ambiente virtuale immersivo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

