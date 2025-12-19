Un nuovo scandalo scuote la sanità siciliana: la denuncia di La Vardera solleva dubbi su medici

© Messinatoday.it - Medici "imboscati" e ritorsioni politiche, giallo sulla denuncia in Aula di La Vardera

È giallo su una denuncia che ha scatenato l'ennesimo scandalo sulla sanità in Sicilia. Il deputato Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente, ha sollevato gravi accuse nei confronti di un sistema di mobilità “politica” che avrebbe permesso a numerosi medici “raccomandati” di ottenere incarichi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Giallo sulla morte nel sonno dei runner Anna Zilio e Alberto Zordan, lei aveva in casa certificati medici falsi

Leggi anche: Scale mobili: Siracusano denuncia insulti sessisti, La Vardera vola Controcorrente. Giù il ritorno del "cuffarismo" e il caro voli

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La Vardera: "Parenti dei politici comandati e imboscati nella sanità" (con stipendi di 9000 euro al mese) - « La figlia di Iacolino, la moglie del sindaco di Palermo, il cugino dell’assessore Tamajo e tanti altri vengono comandati negli uffici dell’assessorato alla Salute. lasicilia.it