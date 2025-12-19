Scott McTominay ha rilasciato un’intervista a Cbs Sports Golazo, in cui ha parlato del suo passato al Manchester United e del suo presente a Napoli. Lo scozzese è arrivato nell’estate 2024 in Italia e la scorsa stagione ha vinto il premio di miglior giocatore della Serie A, riuscendo ad essere anche tra i nominati del Pallone d’oro. Via dallo United riescono tutti a far bene, come McTominay. The Athletic scrive un commento a proposito di come gli ex United stiano rendendo bene in altre squadre: L’ex centrocampista del Manchester United ha dichiarato che è solo una “fantasia” che i giocatori diventino improvvisamente migliori dopo aver lasciato il club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - McTominay, Hojlund, Rashford, Antony: i “pacchi” dello United stanno dimostrando gli errori del Manchester

Leggi anche: Hojlund si unisce ad Antony, Rashford, Greenwood… e McTominay, un altro “fantasma” che riappare lontano dallo United

Leggi anche: Schmeichel, contro il Manchester United: “Perché Hojlund e McTominay sono al Napoli”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La maledizione del Manchester United: da Hojlund a Rashford, chi se ne va si ritrova - La loro squadra non gioca in Europa e fare zapping da un campo all’altro non ha contribuito a farli stare ... corriere.it

Antony, McTominay, Greenwood, Rashford e Sancho: lo United ha rinunciato a 46 gol - Quattordicesimo in Premier League, più vicino alla zona retrocessione che a quella Champions, la squadra di Ruben ... m.tuttomercatoweb.com

Retroscena Napoli, McTominay telefona ad Hojlund: ora è più vicino, tutti i dettagli sulla trattativa - Nella trattativa per l'attaccante del Manchester United, si è inserito in queste ore anche Scott ... corrieredellosport.it

Formazione ufficiale: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola: David Neres, Hojlund, Elmas. - facebook.com facebook

#Conte: “Ecco quando torna Lobotka! #McTominay, Elmas, Hojlund, Gutierrez e gli infortunati…” x.com