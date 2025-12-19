Nuova maglia in Serie A per Weston McKennie in vista del 2026 con lo statunitense che potrebbe cambiare casacca al termine del campionato in corso andandosi a trasferire a parametro zero. Potrebbe terminare alla fine del campionato l’avventura di McKennie con la maglia della Juventus con il centrocampista che è finito nel mirino di una rivale italiana. McKennie nel mirino di una rivale della Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it Il calciatore, legato da un contratto fino al giugno del 2026 con i bianconeri, sarebbe finito da tempo nel mirino di una squadra rivale che è pronta a mettere sul piatto un triennale per convincerlo a cambiare maglia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - McKennie a zero, affare prenotato: Juve tradita e nuova maglia in Serie A

Leggi anche: Juve-Inter, che affare: cambia maglia per 35 milioni

Leggi anche: Orsi boccia lo scambio: «Cristante per McKennie? Affare improponibile! Juve Roma è una partita di svolta, chi vince domani sera…»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Juventus-Douglas Luiz: McKennie dice no, via al piano "B" di Barrenechea - Questo è stato fatto nella compilazione dell'affare tra Juventus e Aston Villa che nei piani dovrebbe vedere il centrocampista brasiliano Douglas Luiz passare da Birmingham a ... calciomercato.com

Juve a un passo dal colpo Douglas Luiz: le cifre dell’affare con l’Aston Villa con McKennie e Iling - La Juventus sta chiudendo l’affare con l’Aston Villa per l’acquisto di Douglas Luiz. fanpage.it

Hojlund è Super Milan, zero in Coppa 0 Mckennie-Cristante. La staffetta Cairo, lo scandalo Robaldo La prima pagina del 19 dicembre #Tuttosport - facebook.com facebook

Hojlund è Super Milan, zero in Coppa 0 Mckennie-Cristante. La staffetta Cairo, lo scandalo Robaldo La prima pagina del 19 dicembre #Tuttosport x.com