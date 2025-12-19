Maya Hawke fa il suo debutto tra le strade di New York indossando un cappotto animalier, simbolo di stile e personalità. La sua scelta di outfit unisce raffinatezza e audacia, sottolineando il suo ruolo emergente come icona di street style. Con ogni passo, la giovane attrice cattura l’attenzione, confermando il suo status di protagonista tra tendenze e mode urbane.

© Amica.it - Maya Hawke è stata avvistata per le strade di New York con un cappotto animalier che combina eleganza e audacia

Maya Hawke è stata avvistata per le strade di New York con un look che combina eleganza e audacia, confermando la sua ascesa come nuova protagonista dello street style internazionale. Maya Hawke in Prada. L’attrice ha scelto un maxi cappotto di Prada con stampa animalier, un capo statement che cattura l’attenzione pur rimanendo coerente con le tendenze della stagione. La silhouette allungata del capospalla, caratterizzata da un pattern felino deciso, funge da punto focale dell’outfit e arricchisce un insieme calibrato di capi basici e sofisticati. Indossato sopra un maglione color borgogna e abbinato a una gonna bianca con décolleté nere, il cappotto ha conferito alla mise un equilibrio tra classico e moderno. 🔗 Leggi su Amica.it

