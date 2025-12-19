May Britt è morta a 91 anni | addio all’attrice svedese e ex moglie di Sammy Davis Jr
La bionda star scandinava aveva interrotto la sua carriera dopo il chiacchierato matrimonio con il famoso cantante e ballerino. L'attrice svedese May Britt è morta all'età di 91 anni, per cause naturali, in un ospedale di Tarzana, in California, lo scorso 11 dicembre, come ha riferito alla stampa il figlio Mark Davis a The Hollywood Reporter. May Britt era famosa per essere una delle più importanti attrici scandinave nonché ex moglie di Sammy Davis Jr., una delle star del mondo dello spettacolo americano. All'epoca, il loro matrimonio fece molto scalpore. La carriera di May Britt Nata Maj-Britt Wilkens, iniziò la sua carriera nel mondo dello spettacolo in Italia, prima di firmare un contratto con la 20th Century Fox e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
