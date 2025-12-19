Maxi sequestro della Guardia di Finanza 800mila prodotti irregolari bloccati prima del Natale

La Guardia di Finanza ha effettuato un maxi sequestro di circa 800mila prodotti irregolari e potenzialmente pericolosi, bloccandone la distribuzione prima del Natale. Un intervento deciso volto a salvaguardare la sicurezza dei consumatori e garantire che le festività si svolgano in serenità, tutelando il mercato da prodotti non conformi e rischiosi per la salute.

Maxi sequestro di prodotti potenzialmente pericolosi alle porte di Firenze. La Guardia di finanza ha sequestrato circa 800mila articoli destinati in larga parte alla vendita nel periodo natalizio, impedendone la diffusione sul mercato e tutelando la sicurezza dei consumatori. L'operazione rientra.

