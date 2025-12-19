Maxi operazione contro la pedopornografia online | 17 perquisizioni e 4 arresti

Una grande operazione della Polizia di Stato smantella reti di pedopornografia online, con 17 perquisizioni e 4 arresti. L'indagine, complessa e articolata, ha portato alla scoperta di reti criminali dedite alla detenzione e diffusione di materiale illecito, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela dei minori e nella lotta a questo grave fenomeno.

Al termine di una lunga e articolata attività investigativa, la Polizia di Stato ha portato a termine una vasta operazione contro la detenzione e la diffusione di materiale pedopornografico. L'indagine ha coinvolto il Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Toscana e si è conclusa con 17 perquisizioni a carico di altrettanti indagati, quattro dei quali arrestati. Le indagini partite da un dispositivo sequestrato. L'attività investigativa è nata dall' analisi approfondita di un supporto informatico sequestrato nel corso di una precedente operazione di contrasto alla pedopornografia online.

