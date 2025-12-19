Maxi incidente sulla Ss 38 Sette le persone coinvolte Distrutta auto dei carabinieri

Un maxi incidente sulla SS 38 a Berbenno ha coinvolto sette persone e causato la distruzione di un'auto dei carabinieri. Il traffico è andato nel caos, ma fortunatamente le conseguenze per le persone coinvolte sono state contenute. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, mentre la viabilità sta lentamente tornando alla normalità.

© Ilgiorno.it - Maxi incidente sulla Ss 38. Sette le persone coinvolte. Distrutta auto dei carabinieri Traffico nel caos, ma fortunatamente conseguenze abbastanza contenute per le sette persone coinvolte nel maxi incidente che si è verificato lungo la Statale 38 in territorio comunale di Berbenno ieri poco dopo mezzogiorno. Ben quattro i veicoli coinvolti: un tir con rimorchio, due vetture aziendali e una Fiat Panda sulla quale viaggiavano tre giovani militari dell'Arma. Lo scontro all'altezza dell'hotel Salyut, nel punto dove la Statale corre parallela alla strada di arroccamento. Sul posto sono intervenuti in codice rosso automedica e ambulanze della Croce rossa, Ats della Montagna, i Vigili del fuoco di Sondrio, i Carabinieri e gli agenti della Polstrada cui spetta il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente.

