Maxi incidente sulla Circumvallazione un testimone | Dalle auto gente insanguinata I bimbi piangevano - VIDEO

Un grave incidente sulla Circumvallazione esterna di Melito ha causato panico e dolore. Testimoni raccontano di auto insanguinate e bambini in lacrime, mentre i soccorsi sono intervenuti per assistere le vittime. La scena, drammatica e sconvolgente, ha lasciato la comunità sotto shock, evidenziando la gravità dello scontro tra tre veicoli e otto persone coinvolte.

Nella tarda serata di ieri i carabinieri sono intervenuti in via Circumvallazione esterna a Melito per un incidente che ha coinvolto 3 auto e 8 persone. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, un furgone avrebbe colpito un'auto in sosta, al cui interno c'erano due bambini di 8 e 13.

Grave incidente nella tarda serata di ieri in via Circumvallazione Esterna a #Melito. I carabinieri della sezione Radiomobile sono intervenuti per uno scontro che ha coinvolto tre auto e otto persone. Secondo una prima ricostruzione, un furgone avrebbe urtato - facebook.com facebook

