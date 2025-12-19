Maxi-incendio in una fabbrica di cippato a Villa di Tirano
Un maxi-incendio è divampato nel pomeriggio di venerdì 19 dicembre, presso la falegnameria Ferrari di Villa di Tirano, specializzata nella lavorazione del legname per trasformarlo in cippato. Dalle 15:00 i vigili del fuoco del comando di Sondrio, distaccamento di Tirano, insieme ai volontari. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Leggi anche: Maxi incendio ad Aprilia, fabbrica dolciaria distrutta dalle fiamme
Leggi anche: Casciana Terme: incendio sul tetto di una fabbrica a Perignano
Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.
Maxi-incendio in una fabbrica di cippato a Villa di Tirano.
Un violento incendio ha colpito la mattina del 14 dicembre una fabbrica di scarpe in pelle della Oanh Van Co. situata nel villaggio di Dong Tien, nella città di Hai Phong in Vietnam. Il calzaturificio di 1.000 metri quadri è stato completamente distrutto dalle fiam - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.