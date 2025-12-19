Maxi-incendio in una fabbrica di cippato a Villa di Tirano

19 dic 2025

Un maxi-incendio è divampato nel pomeriggio di venerdì 19 dicembre, presso la falegnameria Ferrari di Villa di Tirano, specializzata nella lavorazione del legname per trasformarlo in cippato. Dalle 15:00 i vigili del fuoco del comando di Sondrio, distaccamento di Tirano, insieme ai volontari. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

