Max Allegri fuori controllo l’accusa del Napoli e la raffica di insulti a Oriali mentre lo trattengono | cosa gli ha urlato davanti alle telecamere – Il video

Dopo le tensioni scoppiate tra Napoli e Milan durante la semifinale di Supercoppa italiana, si accendono i riflettori su Max Allegri, accusato di comportamenti fuori controllo. Mentre Oriali viene oggetto di insulti e accuse, il tecnico rossonero si trova al centro di polemiche e critiche, alimentando un clima di forte tensione tra le due tifoserie e le rispettive società.

Dopo gli stracci volati tra le panchine durante Napoli-Milan, la semifinale della Supercoppa italiana vinta per 2 a 0 dai partenopei, è direttamente la società del Napoli calcio a condannare «con fermezza» l’atteggiamento del tecnico rossonero Massimiliano Allegri. Secondo gli azzurri, il 58enne avrebbe « pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati, alla presenza di decide di persone a bordocampo e in diretta televisiva». Gli insulti di Allegri a Oriali. Della scena in diretta si sono viste sono le battute conclusive, con Allegri trascinato via da un suo assistente mentre indicava minaccioso la panchina degli avversari. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: "Aggressione fuori controllo a Oriali", il Napoli accusa Allegri Leggi anche: Il Napoli attacca Allegri: “Aggressione fuori controllo a Lele Oriali davanti a decine di persone” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Milan, Allegri: «Con il Sassuolo non ci sarà Leao. Recuperiamo Fofana, ma non sarà convocato»; Inter, Acerbi out almeno un mese: si rivedrà solo nel 2026. Calhanoglu spera nella Supercoppa Italiana; L’Inter non sbaglia Chivu torna primo; Allegri-Oriali: il Napoli attacca l’allenatore del Milan. Max Allegri «fuori controllo», l’accusa del Napoli e la raffica di insulti a Oriali mentre lo trattengono: cosa gli ha urlato davanti alle telecamere – Il video - Tra l'allenatore del Milan e il dirigente del Napoli scoppia la lite: cosa è successo in Arabia ... open.online

