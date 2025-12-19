Mauro dopo Napoli-Milan | Maignan sbaglia sui due gol Ma è un grande portiere Può capitare

Dopo Napoli-Milan, Massimo Mauro commenta la prestazione di Maignan, evidenziando gli errori sui due gol subiti ma sottolineando le qualità del portiere. L'ex calciatore e opinionista riconosce che può capitare a un grande professionista come lui, anche in una partita importante come la semifinale di Supercoppa Italiana. Un’analisi equilibrata che mette in risalto la fiducia nel talento del portiere rossonero.

Massimo Mauro, ex calciatore in Serie A e oggi opinionista, ha parlato a 'SportMediaset' della brutta prestazione offerta ieri sera da Mike Maignan, portiere e capitano rossonero, in occasione di Napoli-Milan 2-0, semifinale della Supercoppa Italiana.

Napoli-Milan 2-0, gli azzurri volano in finale: lunedì la sfida per la Supercoppa - È il giorno della Supercoppa italiana, alle ore 20, a Riad, in campo Napoli- ilmattino.it

