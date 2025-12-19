Maurizio Belpietro condannato in via provvisionale a risarcire le Ong | le aveva definite nuovi pirati

Maurizio Belpietro, direttore di Panorama, è stato condannato in via provvisionale a risarcire le Ong operanti in mare per 67 mila euro, dopo averle definite “nuovi pirati”. La decisione arriva in un contesto di tensioni e polemiche, con il ricorso annunciato dal giornalista. La vicenda mette in luce il delicato equilibrio tra opinioni e rispetto delle organizzazioni umanitarie, suscitando reazioni e dibattiti a livello nazionale.

Il direttore di Panorama dovrà risarcire per 67 mila euro le Ong che operano in mare. Annunciato il ricorso. Mediterranea Saving Humans: "Ristabilita la verità".

Maurizio Belpietro è stato condannato per diffamazione per una copertina di Panorama che definiva le ong “i nuovi pirati” - Il tribunale di Milano ha condannato per diffamazione il giornalista Maurizio Belpietro per una copertina del settimanale Panorama, di cui è direttore, uscita nel 2022 in cui gli operatori umanitari d ... ilpost.it

Migranti: Maurizio Belpietro condannato per diffamazione. In prima pagina aveva definito “pirati” le Ong che salvano vite in mare - Maurizio Belpietro dovrà risarcire a titolo di provvisionale con 10. agensir.it

Maurizio Belpietro dovrà risarcire a titolo di provvisionale con 10.000 euro Open Arms, EMERGENCY e Sea-Watch, Sos mediterranee e Louise Michel, MEDITERRANEA e 7.000 per AOI Rete Nazionale, per aver definito “pirati” gli operatori delle ONG in prima - facebook.com facebook

