Maturità digitale nella sanità certificazione di livello 6 per gli ospedali ravennati e di Cesena

Prestigioso riconoscimento per gli ospedali di Cesena, Ravenna, Faenza, Lugo, come tutti gli altri della Romagna, che hanno ottenuto in questi giorni la certificazione Himss Emram (Electronic medical record adoption model) Livello 6. Si tratta di uno dei più autorevoli standard internazionali per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

