Matteo Canzi conquista MasterChef 15 con la gastrique Cannavacciuolo lo vuole subito in cucina

MasterChef Italia 15: ecco chi sono i 20 concorrenti della nuova edizione - MasterChef Italia 15, ecco chi sono i concorrenti scelti dai giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. gazzetta.it

La storia di Matteo a Masterchef: “Chiuso in casa per 10 anni, ora tiro fuori il coraggio”. Barbieri: “Un piatto che spacca” - Padre di Hong Kong, madre cinese, il 27enne nato a Bologna accompagnato negli studi del talent da fratello e sorella: “Mi occupo di investimenti, ma vorrei avere più esperienze”. msn.com

La nuova generazione di MasterChef è pronta a stupire, Cannavacciuolo: “Matteo lo prenderei subito nella mia cucina” La quindicesima edizione di MasterChef Italia ha finalmente scelto i suoi protagonisti, un gruppo di aspiranti chef pieni di talento e pass - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.