Mattarella | democrazia astenuti?fragile

18.50 "Una democrazia di astenuti,di assenti, di rassegnati è una democrazia più fragile e a subirne danno sono icittadini. Riflettere su questo fenomeno è un dovere di tutti, mentre talvolta si ha l'impressione che l'astensionismo sia una sorta di problema del giorno prima, come se, dopo, a contare fosse soltanto chi ha vinto e chi ha perso e tutto tornasse a essere normale". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nello scambio di auguri di fine anno con i rappresentanti delle istituzioni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Mattarella: 'democrazia di astenuti e rassegnati è più fragile'

Leggi anche: Mattarella: Parlamento snodo democrazia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Mattarella, la democrazia di astenuti è più fragile, spezzare circolo vizioso - (ANSA) – ROMA, 19 DIC – "Non ci si può stancare di ripeterlo: una democrazia di astenuti, di assenti, di rassegnati è una democrazia più fragile e a subirne danno sono i cittadini. msn.com