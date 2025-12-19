Mattarella | democrazia astenuti?fragile
18.50 "Una democrazia di astenuti,di assenti, di rassegnati è una democrazia più fragile e a subirne danno sono icittadini. Riflettere su questo fenomeno è un dovere di tutti, mentre talvolta si ha l'impressione che l'astensionismo sia una sorta di problema del giorno prima, come se, dopo, a contare fosse soltanto chi ha vinto e chi ha perso e tutto tornasse a essere normale". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nello scambio di auguri di fine anno con i rappresentanti delle istituzioni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Il presidente Sergio #Mattarella ha denunciato una “disordinata e ingiustificata #aggressione” contro la #UnioneEuropea, accusata ingiustamente di essere oppressiva anziché una delle esperienze più riuscite di #democrazia e #diritti. L’intervento, alla Confer - facebook.com facebook
Il Presidente della Repubblica Mattarella dice ancora una volta una cosa semplice. E scomoda per molti. L’aggressione russa all’Ucraina continua e viola un principio tanto semplice quanto irrinunciabilei: i confini non si cambiano con i carri armati. L’Unione e x.com
