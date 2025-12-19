Mattarella | Una democrazia di astenuti è fragile – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2025 "Partecipazione sembra parola desueta in un tempo caratterizzato da una crescente astensione elettorale. Alle ultime elezioni regionali ha votato meno del 45 per cento degli aventi diritto. Nelle precedenti tornate la percentuale era già in discesa e dobbiamo purtroppo constatare che questa tendenza prosegue. Non ci si può stancare di ripeterlo: una democrazia di astenuti, di assenti, di rassegnati è una democrazia più fragile e a subirne danno sono i cittadini. Riflettere su questo fenomeno è un dovere di tutti, mentre talvolta si ha l’impressione che l’astensionismo sia una sorta di problema del giorno prima, come se, dopo, a contare fosse soltanto chi ha vinto e chi ha perso e tutto tornasse a essere normale. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Mattarella: Una democrazia di astenuti è fragile
Leggi anche: Mattarella:democrazia astenuti?fragile
Mattarella "Una democrazia di astenuti e assenti è più fragile" - "Partecipazione sembra parola desueta in un tempo caratterizzato da una crescente astensione elettorale. msn.com
Mattarella: Una democrazia di astenuti è fragile - (Agenzia Vista) "Partecipazione sembra parola desueta in un tempo caratterizzato da una crescente astensione elettorale. stream24.ilsole24ore.com
Mattarella: 'democrazia di astenuti e rassegnati è più fragile' - "Partecipazione sembra parola desueta in un tempo caratterizzato da una crescente astensione elettorale. lagazzettadelmezzogiorno.it
Il presidente Sergio #Mattarella ha denunciato una “disordinata e ingiustificata #aggressione” contro la #UnioneEuropea, accusata ingiustamente di essere oppressiva anziché una delle esperienze più riuscite di #democrazia e #diritti. L’intervento, alla Confer - facebook.com facebook
Il Presidente della Repubblica Mattarella dice ancora una volta una cosa semplice. E scomoda per molti. L’aggressione russa all’Ucraina continua e viola un principio tanto semplice quanto irrinunciabilei: i confini non si cambiano con i carri armati. L’Unione e x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.