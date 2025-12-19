Mattarella | Una democrazia di astenuti assenti e rassegnati è più fragile – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2025 "Partecipazione sembra parola desueta in un tempo caratterizzato da una crescente astensione elettorale. Non ci si può stancare di ripeterlo: una democrazia di astenuti, di assenti, di rassegnati è una democrazia più fragile e a subirne danno sono i cittadini". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per lo scambio degli auguri di fine anno con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze politiche e della Società civile. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Mattarella: Una democrazia di astenuti, assenti e rassegnati è più fragile
Leggi anche: Mattarella: 'democrazia di astenuti e rassegnati è più fragile'
Mattarella: In corso un attacco contro l'Occidente per allontanare le democrazie dai propri valori. Non sono consentiti errori; Mattarella, la democrazia di astenuti è più fragile, spezzare circolo vizioso; Consiglio Ue, il girotavolo dei leader al vertice di Bruxelles; Prodi: Trump odia la democrazia e l'Europa, la considera un impiccio. Ma la strada della nostra decadenza l'abbiamo preparata noi.
Mattarella: Una democrazia di astenuti, assenti e rassegnati è più fragile - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it
Mattarella "Una democrazia di astenuti e assenti è più fragile" - "Partecipazione sembra parola desueta in un tempo caratterizzato da una crescente astensione elettorale. corrierediarezzo.it
Mattarella: Una democrazia di astenuti è fragile - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it
Mattarella Una democrazia di astenuti e assenti è più fragile
Così parlò Mattarella: spendere per la difesa, investire sulla democrazia (di B. Tedaldi) x.com
Il presidente Sergio #Mattarella ha denunciato una “disordinata e ingiustificata #aggressione” contro la #UnioneEuropea, accusata ingiustamente di essere oppressiva anziché una delle esperienze più riuscite di #democrazia e #diritti. L’intervento, alla Confer - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.