Mattarella | spesa per difesa necessaria

19.55 "La spesa per dotarsi di efficaci strumenti che garantiscano la difesa collettiva è sempre stata comprensibilmente poco popolare.Anche quando si perseguono finalità di tutela della sicurezza e della pace,nel quadro di una politica rispettosa del diritto internazionale.E tuttavia,poche volte come ora,è necessario.Anche per dare il nostro decisivo contributo alla realizzazione della difesa comune europea contro le guerre e salvaguardia dello spazio condiviso di libertà e di benessere". Così il presidente Mattarella. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

