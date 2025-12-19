Mattarella richiama istituzioni su difesa Ue e astensionismo
Roma, 19 dic. (askanews) – “Ci sono alcuni grandi temi della vita nazionale che vanno oltre l’orizzonte delle legislature, e attraversano le eventuali alternanze tra maggioranze di governo. Questioni strategiche che definiscono per il loro contenuto il futuro della nostra Repubblica”. Sergio Mattarella richiama le istituzioni, la politica e la società civile alla responsabilità. Nel salone dei Corazzieri al Quirinale è presente quasi tutto il governo, a partire dalla premier Giorgia Meloni (con la quale ha scambiato alcune parole prima della cerimonia), i presidenti delle Camere, gli esponenti delle forze di opposizione ma anche tanti rappresentanti del mondo delle imprese e del sindacato, delle alte magistrature e i vertici militari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Mattarella richiama l’Ue al coraggio: “Ora diventiamo Unione”
Leggi anche: Discorso ad alte cariche, Mattarella insiste su difesa comune europea contro Russia: “Ue costruisca pace permanente in Ucraina” - VIDEO
Mattarella agli ambasciatori: la diplomazia come difesa dell’ordine internazionale; Mattarella contro Mosca, il Quirinale rompe il silenzio e scende in campo a difesa dell'onore dell'Italia.
Mattarella richiama istituzioni su difesa, Ue e astensionismo - (askanews) – “Ci sono alcuni grandi temi della vita nazionale che vanno oltre l’orizzonte delle legislature, e attraversano le eventuali alternanze tra maggioranze di governo. msn.com
Mattarella: “Spese per la difesa mai così necessarie, anche se poco popolari” - Giorgia Meloni, la premier, siede sul palco d’onore insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera, Lorenzo Fontana. ilfattoquotidiano.it
Così parlò Mattarella: spendere per la difesa, investire sulla democrazia - “La democrazia è più forte dei suoi nemici” ma va difesa, dice il presidente della Repubblica rivolgendo gli auguri alle alte cariche, con un appello a ... huffingtonpost.it
Mattarella: “Singolare aggressione all’Ue, non è nemica libertà” Il Capo dello Stato contro la disinformazione richiama alla responsabilità... - facebook.com facebook
Il richiamo di #Mattarella: "In atto ingiustificata aggressione nei confronti dell'Europa". Sull'' #Ucraina."Inaccettabile Russia ridefinisca i confini con la forza". Al #Tg2Rai ore 13,00 #15dicembre x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.