Mattarella | ' Repubblica vive del contributo di ogni italiano'

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Nell'anno che si avvicina celebreremo gli 80 anni della Repubblica. 80 anni di democrazia, di sviluppo e di pace. Quale insegnamento dobbiamo trarre da quel che abbiamo realizzato, raccogliendo quanto costruito dalle generazioni che ci hanno preceduto? Il primo valore su cui porre l'accento ce lo consegna la parola 'insieme': la Repubblica ha vissuto e vive del contributo di ciascuno. Dell'impegno, della responsabilità, del sacrificio di ogni italiano. Della loro partecipazione. Insieme è anche l'antidoto alla sfiducia verso il futuro. Insieme vuol dire popolo. Significa partecipazione alla vita collettiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it

