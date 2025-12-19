Mattarella | ‘obiettivi sempre più globali richiedono collaborazione’
Il presidente Mattarella sottolinea come gli obiettivi globali richiedano una collaborazione sempre più stretta. L’Italia, con impegno e merito, svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento della stabilità internazionale e nelle aree delicate, grazie all’impegno delle forze armate e della Guardia di finanza. Un esempio di come il nostro paese si impegni attivamente per un mondo più sicuro e stabile.
“Il nostro paese con grande sforzo ma con grande merito contribuisce alla stabilità della vita internazionale e nelle zone più delicate, grazie alle forze armate e alla Guardia di finanza. Alla fine di questa carrellata (con i militari in missione, ndr) abbiamo visto la plastica raffigurazione di come sono mutati il nostro impegno e gli. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
