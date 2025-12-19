Mattarella | ' modello democratico minacciato da Stati con alternativa autoritaria'

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "La pace che l'Europa ha costruito coltivando la relazione transatlantica" rappresenta un "patrimonio irreversibile, perché acquisito nei sentimenti e nelle coscienze dei popoli, e va tutelato e consolidato. Lo spazio dei diritti, degli uomini e delle donne, di scegliersi i propri rappresentanti, di controllare e di criticare, senza paura di conseguenze negative. Di poter leggere, scrivere, manifestare il pensiero, senza rischi di repressione o di censure preventive. Di assicurare pari condizioni per tutti, prescindendo dal sesso, dall'estrazione sociale, dalle convinzioni politiche, dal colore della pelle, dalla fede religiosa, liberi da razzismo e risorgente antisemitismo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

