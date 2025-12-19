Mattarella | La spesa per la Difesa è necessaria

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolinea l’importanza della Difesa militare, nel suo discorso per gli auguri alle alte cariche dello Stato “La spesa per dotarsi di efficaci strumenti che garantiscano la difesa collettiva è sempre stata comprensibilmente poco popolare. Anche quando, come in questo caso, si perseguono finalità di tutela della sicurezza e della. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

