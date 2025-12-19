Mattarella | ineludibili esigenze di transizione ecologica

"Richiede comune responsabilità una politica energetica che assicuri autonomia strategica. Su questo piano molto è stato fatto. Il futuro richiederà impegni ulteriori sia nell'approvvigionamento, sia nella diversificazione delle fonti, ferme restando le ineludibili esigenze di transizione ecologica. Soprattutto considerando la crescente domanda di energia, dovuta anche all'impatto delle nuove tecnologie e alle altissime esigenze energetiche.

Energia: Mattarella, 'autonomia strategica ed esigenze transizione ecologica' - "Richiede comune responsabilità una politica energetica che assicuri autonomia strategica. lanuovasardegna.it

Il ministro Pichetto Fratin: "Più che transizione ecologica dovremmo chiamarla transizione sociale"

Difesa, Mattarella: la spesa per una strategia militare nazionale è poco popolare ma necessaria - La pace va interpretata «come affermazione del diritto sulla forza delle armi» ha sottolineato il presidente della Repubblica. milanofinanza.it

Stati Generali dell’economia abruzzese: Mattarella (Invitalia), servono incentivi per aiutare le piccole e medie imprese nella transizione tecnologica - La seconda giornata dell’Abruzzo Economy Summit, il festival dell’economia promosso da Milano Finanza, è stata dedicata al tema delle infrastrutture e al ruolo strategico degli investimenti per ... milanofinanza.it

