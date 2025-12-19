Mattarella | Droni preoccupano ingressi abusivi e allarmanti in Ue
Il presidente Sergio Mattarella esprime preoccupazione per le crescenti incursioni di droni nello spazio aereo dei Paesi dell’Unione europea. Con l’aumento di questi dispositivi, sorgono nuove sfide legate alla sicurezza e alla tutela dei confini, rendendo urgente una strategia condivisa per regolamentare e monitorare questa minaccia emergente. La questione richiede attenzione e azioni coordinate a livello continentale per proteggere cittadini e infrastrutture.
Sergio Mattarella preoccupato dalle incursioni di droni nello spazio aereo dei Paesi dell’Unione europea. Recentemente ci sono stati degli avvistamenti in Norvegia, Belgio, Germania, Danimarca e Polonia. Il sospetto è che dietro tutto questo ci sia la Russia anche se Mosca non ha mai confermato. “Vorrei fare una domanda su uno strumento che si è ormai affermato come l’esperienza altrove ci indica, quello dei droni. Che esperienza si fa e a che punto siamo nella valutazione delle difesa rispetto a questo strumento che in Europa sta seminando una certa preoccupazione anche con ingressi abusivi e e allarmanti? Quali sono gli strumenti con cui poter intervenire e con cui efficacemente difendersi?”, ha detto il presidente della Repubblica in collegamento dalla sede del COVI con i contingenti militari. 🔗 Leggi su Lapresse.it
