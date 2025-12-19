Mattarella difende le spese militari | Poco popolari ma mai così necessarie E avverte | La democrazia è sfidata da involuzioni autoritarie

«La spesa per dotarsi di efficaci strumenti che garantiscano la difesa collettiva è sempre stata comprensibilmente poco popolare, ma poche volte come ora, è necessario ». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia per gli auguri di fine anno alle alte cariche dello Stato, tenutasi al Quirinale, sottolineando l’importanza del contributo del nostro Paese alla difesa comune europea come «strumento di deterrenza contro le guerre e, insieme, salvaguardia dello spazio condiviso di libertà e di benessere». Perché, ha aggiunto, «oggi sicurezza nazionale e sicurezza europea sono indivisibili, qualunque sia la prospettiva con la quale affrontiamo il tema della protezione della libertà e dello sviluppo delle nostre società». 🔗 Leggi su Open.online

