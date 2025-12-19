Mattarella | Democrazia più forte dei suoi nemici

(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2025 "La democrazia è più forte dei suoi nemici. Lo è soprattutto là dove è stata edificata con sacrificio. Là dove si è radicata nel consenso della comunità", lo ha detto Mattarella allo scambio di auguri al Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

