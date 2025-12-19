Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Si parla sovente dell'affermarsi di un nuovo potere che nasce dalla concentrazione in pochissime mani di enormi risorse finanziarie e tecnologiche, a detrimento del ruolo delle istituzioni che rappresentano i cittadini. Uno scenario che genera inquietudine, incertezza, allarme. Perché senza la mediazione della politica, senza la possibilità di composizione di interessi e tensioni divergenti le comunità si dividono. Le istituzioni si indeboliscono. Le democrazie inaridiscono. Le diseguaglianze crescono e viene smarrita persino l'idea di un destino comune". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per lo scambio degli auguri di fine anno con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze politiche e della Società civile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mattarella: 'democrazia più forte dei suoi nemici soprattutto dove è costata sacrificio'

Leggi anche: Gli auguri di Mattarella ai rappresentanti delle istituzioni: "La democrazia è più forte dei suoi nemici"

Leggi anche: A 22 anni dalla strage di Nassirya, Mattarella e Meloni ricordano il sacrificio dei militari

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Mattarella: “L’attentato a Ranucci è allarmante, serve forte reazione”. A Castel d’Azzano “follia inimmaginabile” - L’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci è “allarmante“, proprio per questo serve una “reazione forte“. ilfattoquotidiano.it

Mattarella: è la democrazia che sorregge l’autorità e la legittima - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it

Ranucci, Mattarella: attentato allarmante richiede forte reazione - "Quanto avviene è allarmante, non è la prima volta che accade, in tanti Paesi del mondo, ma è allarmante, e richiede una forte reazione, come sta avvenendo". notizie.tiscali.it

Il presidente Sergio #Mattarella ha denunciato una “disordinata e ingiustificata #aggressione” contro la #UnioneEuropea, accusata ingiustamente di essere oppressiva anziché una delle esperienze più riuscite di #democrazia e #diritti. L’intervento, alla Confer - facebook.com facebook

Il Presidente della Repubblica Mattarella dice ancora una volta una cosa semplice. E scomoda per molti. L’aggressione russa all’Ucraina continua e viola un principio tanto semplice quanto irrinunciabilei: i confini non si cambiano con i carri armati. L’Unione e x.com