Mattarella | ' democrazia di astenuti e rassegnati è più fragile'

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Partecipazione sembra parola desueta in un tempo caratterizzato da una crescente astensione elettorale. Non ci si può stancare di ripeterlo: una democrazia di astenuti, di assenti, di rassegnati è una democrazia più fragile e a subirne danno sono i cittadini". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per lo scambio degli auguri di fine anno con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze politiche e della Società civile. "Riflettere su questo fenomeno -ha aggiunto il Capo dello Stato- è un dovere di tutti, mentre talvolta si ha l'impressione che l'astensionismo sia una sorta di problema del giorno prima, come se, dopo, a contare fosse soltanto chi ha vinto e chi ha perso e tutto tornasse a essere normale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
