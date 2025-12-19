Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Partecipazione sembra parola desueta in un tempo caratterizzato da una crescente astensione elettorale. Non ci si può stancare di ripeterlo: una democrazia di astenuti, di assenti, di rassegnati è una democrazia più fragile e a subirne danno sono i cittadini". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per lo scambio degli auguri di fine anno con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze politiche e della Società civile. "Riflettere su questo fenomeno -ha aggiunto il Capo dello Stato- è un dovere di tutti, mentre talvolta si ha l'impressione che l'astensionismo sia una sorta di problema del giorno prima, come se, dopo, a contare fosse soltanto chi ha vinto e chi ha perso e tutto tornasse a essere normale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mattarella: 'democrazia di astenuti e rassegnati è più fragile'

Leggi anche: Mattarella: 'democrazia più forte dei suoi nemici soprattutto dove è costata sacrificio'

Leggi anche: Gli auguri di Mattarella ai rappresentanti delle istituzioni: "La democrazia è più forte dei suoi nemici"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Mattarella, la democrazia di astenuti è più fragile, spezzare circolo vizioso.

Mattarella: 'democrazia di astenuti e rassegnati è più fragile' - "Partecipazione sembra parola desueta in un tempo caratterizzato da una crescente astensione elettorale. lanuovasardegna.it