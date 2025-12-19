Mattarella | Democrazia di astenuti e assenti è più fragile

Sergio Mattarella è intervenuto alla cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno con i rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile. Tanti gli argomenti trattati dal presidente della Repubblica, dalla difesa alla povertà, dai conti pubblici alla democrazia. Mattarella: “Povertà, lavoro donne e retribuzioni problemi annosi”. “Nonostante il rallentamento della produzione industriale l’esportazione delle nostre aziende continua a vedere l’Italia sempre più ai primi posti nel mercato mondiale, a conferma di quanto, per la nostra economia, sia sempre vantaggiosa la reciproca apertura dei mercati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

