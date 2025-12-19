Mattarella | Democrazia di astenuti e assenti è più fragile
Sergio Mattarella è intervenuto alla cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno con i rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile. Tanti gli argomenti trattati dal presidente della Repubblica, dalla difesa alla povertà, dai conti pubblici alla democrazia. Mattarella: “Povertà, lavoro donne e retribuzioni problemi annosi”. “Nonostante il rallentamento della produzione industriale l’esportazione delle nostre aziende continua a vedere l’Italia sempre più ai primi posti nel mercato mondiale, a conferma di quanto, per la nostra economia, sia sempre vantaggiosa la reciproca apertura dei mercati. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Il presidente Sergio #Mattarella ha denunciato una “disordinata e ingiustificata #aggressione” contro la #UnioneEuropea, accusata ingiustamente di essere oppressiva anziché una delle esperienze più riuscite di #democrazia e #diritti. L’intervento, alla Confer - facebook.com facebook
Il Presidente della Repubblica Mattarella dice ancora una volta una cosa semplice. E scomoda per molti. L’aggressione russa all’Ucraina continua e viola un principio tanto semplice quanto irrinunciabilei: i confini non si cambiano con i carri armati. L’Unione e x.com
