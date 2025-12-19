Mattarella chiede sforzo comune su natalità e fuga dei giovani dall’Italia
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato l'attenzione su due temi strategici per il futuro del paese durante la cerimonia di scambio degli auguri al Quirinale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Il presidente Mattarella sprona l’Ue: nuovi conflitti in Europa e nel Mediterraneo, serve una forza di difesa comune - La guerra in Ucraina e i contrasti nel Mediterraneo spingono il capo dello Stato a chiedere una forza europea di difesa, che non sia la semplice sommatoria degli eserciti nazionali. milanofinanza.it
L'avvertimento di Mattarella: "Nuovi conflitti impongono sforzo per forza di difesa Ue" - Rinnovare l'impegno per una difesa europea e adattare le forze armate e i loro strumenti al mondo che cambia. iltempo.it
+++MATTARELLA: "assurdo chiedere punizioni per giudici delle corti internazionali per le loro funzioni di istruire denunce contro i crimini di guerra". +++ #IostoconAitala #iostoconildirittointernazionale x.com
Mattarella “Volontariato palestra di democrazia concreta” PALERMO (ITALPRESS) – “La prossimità rende migliori e gratificanti le nostre vite. Qualche scettico si chiede a cosa serve il volontariato, ma l’Istat ci dice che quasi 5 milioni di persone dedicano ogni - facebook.com facebook
