Mattarella alle alte cariche dello Stato | La spesa per la difesa collettiva oggi è necessaria

La pace è stato il tema scelto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il suo discorso in occasione degli auguri con le Alte cariche dello Stato. In un periodo di veloci evoluzioni, in cui sembra sempre più plausibile smarrire i propri obiettivi e i propri valori, il capo dello Stato ha voluto utilizzare le . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Ars, Schifani si scusa: “Vado a Roma per auguri a Capo dello Stato” - PALERMO – “Sto per recarmi nella Capitale per partecipare agli auguri delle alte cariche dello Stato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, appuntamento che si tiene ogni anno. livesicilia.it

Al Quirinale gli auguri di Natale di Mattarella alle alte cariche dello Stato: “La politica non guardi alle elezioni, ma al bene comune” - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale durante gli auguri di Natale con le alte cariche dello Stato. dire.it