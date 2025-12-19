Mattarella ai militari | Impegni sempre più ampi per la stabilità internazionale

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha salutato i contingenti militari italiani impegnati nelle missioni internazionali collegandosi dalla sede del Comando Operativo di Vertice Interforze ( COVI ). Un incontro che il Capo dello Stato ha definito “significativo e anche piacevole dal punto di vista umano”, sottolineando il valore del contatto diretto con donne e uomini impegnati in contesti delicati in diverse parti del mondo. Mattarella ha evidenziato come i collegamenti con i contingenti rappresentino in modo concreto l’evoluzione degli impegni delle Forze armate italiane, chiamate oggi a operare in scenari sempre più complessi e interconnessi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

mattarella ai militari impegni sempre pi249 ampi per la stabilit224 internazionale

© Lapresse.it - Mattarella ai militari: “Impegni sempre più ampi per la stabilità internazionale”

Leggi anche: Bosch, il controllo di stabilità per moto e scooter è sempre più intelligente

Leggi anche: Scelte di vita, accesso alla PMA e stabilità economica spiegano i parti sempre più tardivi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

mattarella militari impegni pi249Mattarella ai militari: “Impegni sempre più ampi per la stabilità internazionale” - (LaPresse) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha salutato i contingenti militari italiani impegnati nelle missioni ... stream24.ilsole24ore.com

mattarella militari impegni pi249Mattarella: "Si allargano gli impegni delle nostre forze armate" - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Comando operativo di vertice interforze per il tradizionale scambio di auguri in collegamento con i contingenti italiani impegnati nelle missioni ... msn.com

mattarella militari impegni pi249Difesa, Mattarella: obiettivi sempre più globali richiedono collaborazione - (askanews) – “Il nostro paese con grande sforzo ma con grande merito contribuisce alla stabilità della vita internazionale e nelle zone più delicate, grazie alle forze armate e alla Guar ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.