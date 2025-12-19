Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha salutato i contingenti militari italiani impegnati nelle missioni internazionali collegandosi dalla sede del Comando Operativo di Vertice Interforze ( COVI ). Un incontro che il Capo dello Stato ha definito “significativo e anche piacevole dal punto di vista umano”, sottolineando il valore del contatto diretto con donne e uomini impegnati in contesti delicati in diverse parti del mondo. Mattarella ha evidenziato come i collegamenti con i contingenti rappresentino in modo concreto l’evoluzione degli impegni delle Forze armate italiane, chiamate oggi a operare in scenari sempre più complessi e interconnessi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mattarella ai militari: “Impegni sempre più ampi per la stabilità internazionale”

Leggi anche: Bosch, il controllo di stabilità per moto e scooter è sempre più intelligente

Leggi anche: Scelte di vita, accesso alla PMA e stabilità economica spiegano i parti sempre più tardivi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Mattarella ai militari: “Impegni sempre più ampi per la stabilità internazionale” - (LaPresse) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha salutato i contingenti militari italiani impegnati nelle missioni ... stream24.ilsole24ore.com