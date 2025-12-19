Mattarella a Unifil | motivo di orgoglio
Il Presidente Mattarella ha rivolto un messaggio di riconoscimento ai comandanti della missione Unifil, sottolineando l'importanza del loro ruolo e l'orgoglio nazionale che deriva dalla gestione di una delle operazioni più significative per l'Italia in Sud Libano. La sua visita rappresenta un riconoscimento della professionalità e della saggezza dimostrata durante momenti delicati, rafforzando il legame tra l'Italia e il contesto internazionale.
12.00 Dal Presidente Mattarella ai comandanti della missione italiana dell'Unifil i "complimenti per aver gestito con saggezza e misura momenti delicati", durante l'operazione in Sud Libano, "tra le più emblematiche per l'Italia". E la presenza italiana "è sempre motivo di prestigio ed orgoglio per il Paese". Mattarella era al Covi, Comando vertice interforze, per lo scambio di auguri in video con i contingenti italiani all' all'estero. A quanti saranno impegnati a Gaza: "Siete in un punto nevralgico, sotto lo sguardo del mondo. Grazie". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
