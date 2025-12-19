**Mattarela | ' Ue ha alcuni problemi e molti avversari' **

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Sappiamo bene che l'Unione ha alcuni problemi e molti avversari. Soltanto l'Europa può preservare, e dare un futuro, a quelle conquiste che gli Stati hanno garantito per decenni con i loro ordinamenti. Sempre più numerosi sono i grandi problemi di questo nostro tempo che non possono essere governati, risolti dalla dimensione del singolo Stato. Neppure il più ricco, il più grande, il più forte militarmente tra i Paesi europei può avere la capacità di fare da solo in questo mondo che cambia". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per lo scambio degli auguri di fine anno con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze politiche e della Società civile.

Mattarella: “Insensata la pace evocata da chi impone le proprie condizioni. Italia e Ue al fianco di Kyiv” - “Gli interessi nazionali o particolari non possono prevalere sulla tutela del valore universale della persona umana. ilfoglio.it

Mattarella a Putin: “Minaccia del nucleare è un crimine contro umanità”/ “Italia e Ue al fianco dell’Ucraina” - Video Mattarella discorso al Corpo Diplomatico: cosa ha detto su Russia e Putin, i messaggi sull'Ucraina e quali sono le nuove sfide internazionali ... ilsussidiario.net

