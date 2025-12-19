Matilde morta nell’atroce schianto spuntano i nomi dei due alla guida delle Porsche

Una tragica notte sull’autostrada Asti-Cuneo rivela il volto oscuro di una sfida tra due Porsche, culminata in un incidente fatale. Due veicoli, protagonisti di una corsa irresponsabile, hanno trasformato una sfida tra piloti in un dramma che ha spezzato una vita. Una tragedia evitabile, frutto di una corsa senza senso, che solleva ancora una volta il dibattito sulla pericolosità della competizione su strada.

Matilde Baldi morta nell'incidente: Franco Vacchina e Davide Bertello sono i due alla guida delle Porsche. Solo uno si è fermato: «Non è colpa vostra» - Si stavano sfidando a velocità folli, oltre i duecento chilometri orari, tra accelerate improvvise e sorpassi azzardati nel traffico. msn.com

Asti, ipotesi corsa clandestina nello schianto che ha ucciso Matilde Baldi - L’ipotesi di una corsa clandestina si fa strada nelle indagini sull’incidente che ha provocato la morte di Matilde Baldi, vent’anni, residente a Montegrosso d’Asti. giornalelavoce.it

Matilde Baldi morta per la corsa tra Porsche sulla Asti-Cuneo: i suoi organi salveranno 15 persone. Due indagati per omicidio stradale x.com

Matilde Baldi morta a 20 anni, la sua auto colpita da 2 Porsche. «Correvano a 200 all'ora in una folle gara di... - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.