Matilde morta nell’atroce schianto spuntano i nomi dei due alla guida delle Porsche
Una tragica notte sull’autostrada Asti-Cuneo rivela il volto oscuro di una sfida tra due Porsche, culminata in un incidente fatale. Due veicoli, protagonisti di una corsa irresponsabile, hanno trasformato una sfida tra piloti in un dramma che ha spezzato una vita. Una tragedia evitabile, frutto di una corsa senza senso, che solleva ancora una volta il dibattito sulla pericolosità della competizione su strada.
Una corsa senza senso, una sfida a velocità proibitive trasformata in tragedia. Sull’autostrada Asti-Cuneo due Porsche si stavano affrontando in una gara improvvisata, tra accelerazioni improvvise, sorpassi azzardati e una velocità che avrebbe superato i duecento chilometri orari. In un tratto rettilineo poco distante dall’abitato di Asti, davanti ai due bolidi è comparsa una Fiat 500. A bordo c’erano Matilde Baldi, 20 anni, e la madre Elvia, di ritorno verso casa dopo una serata come tante. La prima Porsche è riuscita a scansare l’utilitaria. La seconda, una GT3 RS, non ha avuto scampo e ha colpito la Fiat 500 con violenza devastante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Matilde Baldi morta nell'incidente: Franco Vacchina e Davide Bertello sono i due alla guida delle Porsche. Solo uno si è fermato: «Non è colpa vostra»
Leggi anche: Matilde Baldi morta a 20 anni per gara clandestina di velocità fra Porsche sulla Asti-Cuneo, tamponata la sua macchina a 200 km/h - VIDEO
Una corsa clandestina a folle velocità, poi lo schianto: così è morta Matilde - L'ipotesi della procura di Asti: durante una gara clandestina lungo la A33 un'auto sportiva avrebbe tamponato l'utilitaria della giovane, che viaggiava con la madre ... rainews.it
Matilde Baldi morta nell'incidente: Franco Vacchina e Davide Bertello sono i due alla guida delle Porsche. Solo uno si è fermato: «Non è colpa vostra» - Si stavano sfidando a velocità folli, oltre i duecento chilometri orari, tra accelerate improvvise e sorpassi azzardati nel traffico. msn.com
Asti, ipotesi corsa clandestina nello schianto che ha ucciso Matilde Baldi - L’ipotesi di una corsa clandestina si fa strada nelle indagini sull’incidente che ha provocato la morte di Matilde Baldi, vent’anni, residente a Montegrosso d’Asti. giornalelavoce.it
Matilde Baldi morta per la corsa tra Porsche sulla Asti-Cuneo: i suoi organi salveranno 15 persone. Due indagati per omicidio stradale x.com
Matilde Baldi morta a 20 anni, la sua auto colpita da 2 Porsche. «Correvano a 200 all'ora in una folle gara di... - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.