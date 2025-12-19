Matilde Baldi uccisa da una gara tra Porsche Il fidanzato | Vendetta? Sarebbe peggio

Una tragica corsa tra Porsche si è conclusa in tragedia, con la morte di Matilde Baldi. I due giovani, spinti dalla voglia di sfida e adrenalina, sfrecciavano a oltre 200 km/h in autostrada. Il loro duello ha avuto conseguenze fatali, lasciando un’ombra di mistero e dolore. Il fidanzato, coinvolto in questa drammatica vicenda, commenta: “Sarebbe peggio una vendetta”. Un episodio che mette in luce i pericoli della velocità e della

Sfrecciavano a più di 200 chilometri orari, fianco a fianco, sulle loro Porsche in autostrada. Si guardavano, pigiavano sull'acceleratore per vedere chi era il più veloce tra i due. Poi la 911 GT3 ha travolto la Fiat 500 dove stavano viaggiando Matilde Baldi e la madre. La giovane, 20enne studentessa di Economia, è morta dopo 5 giorni di coma mentre Elvia Pia è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Sarebbe una gara tra auto, dunque, la causa dell'incidente avvenuto lo scorso giovedì lungo la Asti-Cuneo. I due conducenti delle Porsche, targate tedesche ma di proprietà di due piccoli imprenditori astigiani, sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio stradale (chi era al volante della GT3) e per cooperazione colposa (il secondo), mentre entrambi dovranno rispondere per aver gareggiato in velocità su veicoli a motore.

