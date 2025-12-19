Matilde Baldi uccisa da una gara tra auto a 200 all’ora il fidanzato | Non c’è più ma ha salvato dieci vite

Tragedia sull’autostrada Asti-Cuneo: Matilde Baldi, 20 anni, perde la vita dopo una sfida tra auto a oltre 200 km/h. Il suo fidanzato ricorda: «Non c’è più, ma ha salvato dieci vite». La corsa spericolata si è trasformata in un dramma quando una delle vetture ha investito una Fiat 500, lasciando dietro di sé dolore e sconforto.

La procura di Asti ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale.

Geometra e calciatore di 25 anni, ha ancora davanti agli occhi la sua fidanzata, Matilde Baldi, nel letto dell'ospedale di Alessandria.

la mamma: "Suoi organi salveranno 15 persone"

Ci sarebbe una gara di velocità tra due Porsche, lanciate a oltre 200 chilometri orari, dietro la morte della ventenne Matilde Baldi: la giovane di Asti è deceduta in ospedale ad Alessandria, cinque giorni dopo l’incidente avvenuto sull’autostrada Asti-Cuneo. La - facebook.com facebook

Ipotesi corsa clandestina nell'incidente in cui è morta una ragazza di Asti. Matilde Baldi 20 anni è deceduta 5 giorni dopo lo scontro #ANSA x.com

