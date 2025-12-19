Matilde Baldi morta a 20 anni per gara clandestina di velocità fra Porsche sulla Asti-Cuneo tamponata la sua macchina a 200 km h - VIDEO

Una tragica fatalità scuote il mondo delle corse clandestine: Matilde Baldi, giovane studentessa di 20 anni, perde la vita a causa di una gara illegale sulla Asti-Cuneo. Tamponata a 200 km/h da una Porsche, la sua auto viene travolta in un incidente fatale. La tragica vicenda ricorda i pericoli di queste sfide estreme, spesso senza controllo e senza vie di scampo.

Studentessa di 20 anni muore dopo cinque giorni di coma: la sua auto travolta da una Porsche lanciata in una gara folle. Indagine per omicidio stradale Matilde Baldi è morta a 20 anni per una gara clandestina di velocità fra Porsche. Lei era alla guida della sua macchina insieme alla madre

