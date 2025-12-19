Matilde Baldi il fidanzato | Non voglio sapere chi l' ha uccisa Prima che morisse le ho parlato spero mi abbia sentito
Matilde Baldi, giovane di soli 20 anni di Montegrosso d'Asti, è stata vittima di una tragica morte in circostanze ancora misteriose. Dopo una corsa clandestina, la sua vita si è interrotta in modo inspiegabile. Il fidanzato, profondamente scosso, confida di averle parlato prima del tragico evento, sperando che le sue parole siano state ascoltate. La vicenda resta avvolta nel velo del mistero mentre si cercano risposte.
Una corsa clandestina, poi la tragedia inspiegabile. Aveva 20 anni Matilde Baldi, di Montegrosso d'Asti, che lo scorso giovedì 11 dicembre, la sera dopo le 20.30, viaggiava a bordo. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Federica Pellegrini: «Ho sofferto di baby blues, per fortuna ho imparato a chiedere aiuto quando sto male. Spero che mia figlia Matilde abbia una grande passione come è stato per me il nuoto»
Leggi anche: Cardinale vende il Milan? “Ho parlato con lui e mi ha detto che …”: la rivelazione
Matilde, 20 anni, muore dopo l'incidente: travolti dal dolore la famiglia e il fidanzato calciatore; Donati gli organi di Matilde Baldi, ragazza uccisa da una Porsche. Inchiesta per omicidio stradale; Il findanzato di Matilde Baldi uccisa da una gara di Porsche: “Non c’è più ma ha salvato dieci vite”; Fiat travolta da una Porsche, Matilde muore a 20 anni: l'ipotesi della gara tra auto a 200 chilometri orari.
Il findanzato di Matilde Baldi uccisa da una gara di Porsche: “Non c’è più ma ha salvato dieci vite” - Geometra e calciatore di 25 anni, ha ancora davanti agli occhi la sua fidanzata, Matilde Baldi, nel letto dell’ospedale di Alessandria. torino.repubblica.it
Fiat travolta da una Porsche, Matilde muore a 20 anni: l’ipotesi della gara tra auto a 200 chilometri orari - Matilde Baldi, 20 anni, è morta martedì 16 dicembre in ospedale dopo 5 giorni di agonia. fanpage.it
Ci sarebbe una gara di velocità tra due Porsche, lanciate a oltre 200 chilometri orari, dietro la morte della ventenne Matilde Baldi: la giovane di Asti è deceduta in ospedale ad Alessandria, cinque giorni dopo l’incidente avvenuto sull’autostrada Asti-Cuneo. La - facebook.com facebook
Ipotesi corsa clandestina nell'incidente in cui è morta una ragazza di Asti. Matilde Baldi 20 anni è deceduta 5 giorni dopo lo scontro #ANSA x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.