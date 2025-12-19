Matilde Baldi il fidanzato | Non voglio sapere chi l' ha uccisa Prima che morisse le ho parlato spero mi abbia sentito

Matilde Baldi, giovane di soli 20 anni di Montegrosso d'Asti, è stata vittima di una tragica morte in circostanze ancora misteriose. Dopo una corsa clandestina, la sua vita si è interrotta in modo inspiegabile. Il fidanzato, profondamente scosso, confida di averle parlato prima del tragico evento, sperando che le sue parole siano state ascoltate. La vicenda resta avvolta nel velo del mistero mentre si cercano risposte.

