Materiale elettrico e articoli per la casa | a Firenze sequestrati 800mila articoli pericolosi

Durante un'operazione natalizia, la Guardia di finanza di Firenze ha sequestrato circa 800mila articoli di materiale elettrico e prodotti per la casa ritenuti pericolosi, garantendo così la sicurezza dei cittadini durante le festività. Questa azione mira a prevenire incidenti e tutelare la salute dei consumatori, sottolineando l'importanza di controlli rigorosi nel mercato.

© Lanazione.it - Materiale elettrico e articoli per la casa: a Firenze sequestrati 800mila articoli pericolosi Firenze, 19 dicembre 2025 – Operazione Natale sicuro a Firenze. La Guardia di finanza del capoluogo toscano ha sequestrato circa 800.000 articoli destinati in larga parte alla vendita nel periodo natalizio che erano senza le informazioni obbligatorie. Tra i prodotti sequestrati materiale elettrico, articoli per la casa, minuteria metallica e altri oggetti di largo consumo, rinvenuti nel corso di due distinti interventi condotti dai finanzieri nei locali commerciali e nei magazzini di due aziende all'Osmannoro, nel comune di Sesto Fiorentino gestite da cittadini extracomunitari e operanti nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli di varia natura.

