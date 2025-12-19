Materazzi applaude l’Inter | Sta reagendo tutte le volte che cade non mi aspettavo quella scelta di formazione di Chivu

Inter News 24 L’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, ha parlato così nel prepartita del match tra Bologna e nerazzurri in Supercoppa Italiana. Pochi minuti prima del fischio d’inizio della semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter, la leggenda nerazzurra Marco Materazzi ha commentato le scelte di formazione ai microfoni di SportMediaset. L’ex numero 23 non ha nascosto un certo stupore per l’esclusione dai titolari del capitano Lautaro Martinez in una gara decisiva, pur riconoscendo che la Beneamata dispone di quattro attaccanti di altissimo livello, tutti meritevoli di una maglia dal primo minuto. 🔗 Leggi su Internews24.com

